السفير العيفان يكرِّم نائب وزير الصحة والوفد المرافق له

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الاستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العيفان مساء أول أمس الثلاثاء مأدبة عشاء تكريماً لمعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن حمزة خشيم والوفد المرافق لمعاليه الذي وهم كل من وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي ووكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الاولية الدكتور محمد باسليمان وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وتأتي هذه الزيارة للعاصمة الدوحة على رأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات برعاية سمو الشيخة موزة المسند رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.