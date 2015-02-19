تدريب موظفين بجامعة الملك عبدالعزيز على مهارات تقنية المعلومات

وقف وكيل جامعة الملك عبدالعزيز أ.د. عبدالله بن مصطفى مهرجي على سير البرنامج التأهيلي لدورة شهادة كامبردج الدولية في مهارات تقنية المعلومات(CIT) والذي التحق به قرابة ١٥٠ موظفاً وموظفة من الجامعة.

وأكد وكيل الجامعة خلال لقائه المستفيدين من البرنامج على أهمية حصول الموظفين على المهارات اللازمة لاستخدام تقنية الحاسب الآلي، والذي تقيمه إدارة التطوير الإداري. مشيراً إلى أن تقديم الدورات التطويرية وتنمية مهارات الموظفين سيكون لها أثر إيجابي على موظفي الجامعة الملتحقين بتلك الدورات، وحث الجميع على ضرورة الحضور والالتزام المهني من أجل تحقيق الجودة العالية في العمل وبلوغ أهداف الجامعة من اعتماد التقنية على جميع المستويات بالإدارة.

من جهته عبر الدكتور سعيد أبو رزيزة عن شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تقدمه من دعم مستمر لبرامج التطوير الإداري مشيراً إلى أن برامج التدريب المهاري تهدف إلى إحداث الأثر الإيجابي على تطبيقات العمل بالصورة المثلى والمخطط لها بفعالية، وشجع منسوبي الجامعة على المشاركة بعد اجتياز التدريب لنشر المعرفة التقنية بين جميع الموظفين والموظفات في الجامعة.

من جانبه قال الدكتور فهد العضياني ان شهادة كامبردج شهادة دولية معتمدة في مهارات تقنية المعلومات ويأمل من الموظفين والموظفات اجتياز الاختبارات المقررة أسبوعياً لكل مجموعة، وأضاف سعادته أنه يجب أن يحصل جميع موظفي وموظفات الجامعة على هذه الشهادة لأنها المفتاح الأساسي للتعامل مع الحاسب الآلي في مجال عملهم. مشيراً إلى أن هذا التدريب التقني لا يقتصر على شطر الطلاب وإنما يشمل شطر الطالبات أيضاً بإقامة دورات تدريبية تقنية ممنهجة بواقع مجموعتين كل شهر، حتى تعم الفائدة على جميع الموظفين والموظفات وحصاد مجموع هذه المهارات في تطبيقها في أعمالهم الإدارية والتقنية.