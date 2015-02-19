الزياني يلتقي مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الفرنسية

الرياض - و.أ.س

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة في الرياض، أمس مع المدير السياسي المسؤول عن الملف الإيراني بوزارة الخارجية الفرنسية نيكولا دوريفيير. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية الفرنسية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.