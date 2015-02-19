زوجة أمام محكمة الأسرة: "كان نفسى فى راجل بيشخط وينتر مش زى أختى"

أقامت "شريفة.هـ" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى محافظة القاهرة وطالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها "صلاح.ف" بعد أن عانت معه بسبب عدم رجولته وافتقادها إلى شخص تعتمد عليه، وقالت "كان نفسى فى راجل بيشخط وينتر.. مش زى أختى صوته مش بيطلع".

وقالت "شريفه.هـ" بدعوى الخلع: سنتين عذاب ولو سألتونى دلوقتى رأيك فى الجواز إيه.. هنصح الكل يفكروا 100 مرة قبل اختيار شريك الحياة.. لأنها أوهام إن البنت تقدر تغير طبع زوجها ده مستحيل وهاختار العنوسة أحسن، لإنى بصراحة الراجل اللى زى ضل الحيط ده ملهوش لازمة ودا اللى اكتشفته بعد زواجى بشهر من "صلاح".

وتابعت "شريفة": "حاولت أعيش وأرضى بهمى وماتكلمتش لكن مواقفه الضعيفة جعلتنى أحل محله فى كل صغيرة وكبيرة، وده كان بيشكّل عبء علىّ وخلانى أكره الجواز.. مش معقول صوتى يبقى أعلى من صوت جوزى".

وأكملت الزوجة العشرينية: "كنت باخد حبوب الحمل دون علمه لغاية ما أخدت قرار أكمل معاه ولا أطلق، لكنى مع الأيام أدركت أنه زوج يفتقد إلى الرجولة بكل معنى الكلمة كان زى أختى فى البيت عشان كدا قررت أهرب من العيشة معاه، لكنه رفض منحى حقى فى الطلاق فأقمت دعوى الخلع".