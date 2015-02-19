العبادى:الحكومة الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات إلى محافظات العراق

صرح رئيس مجلس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى بأن الحكومة الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات الى محافظات العراق، وقال: إننا "نعمل جاهدين لإعطاء المزيد من الدعم والصلاحيات للمحافظات، وأن يرافق تلك الصلاحيات تحملا للمسئولية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

جاء ذلك خلال رئاسة العبادى لاجتماع لجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة فى اقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل، وجرى خلال الاجتماع بحث نقل الصلاحيات الى المحافظات والسبل الكفيلة لتحقيق الانتقال من الحكم المركزى الى اللامركزية، وقدم الوزراء شرحا تفصيليا عن عملية نقل الصلاحيات فى وزاراتهم للمحافظات والتعديلات المقترحة على القانون بما يخدم التوجه الحكومى لنقل الصلاحيات وخدمة المواطنين.

وقال العبادى إن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل تطوير واقع المحافظات من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال الصلاحيات للارتقاء بالواقع الخدمى والعمرانى والاقتصادى لها.