أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العبادى:الحكومة الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات إلى محافظات العراق

Google+ Print
العبادى:الحكومة الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات إلى محافظات العراق العبادى:الحكومة الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات إلى محافظات العراق
صرح رئيس مجلس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى بأن الاتحادية ماضية فى نقل الصلاحيات الى محافظات العراق، وقال: إننا "نعمل جاهدين لإعطاء المزيد من الدعم والصلاحيات للمحافظات، وأن يرافق تلك الصلاحيات تحملا للمسئولية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

جاء ذلك خلال رئاسة العبادى لاجتماع لجنة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة فى اقليم رقم 21 لسنة 2008م المعدل، وجرى خلال الاجتماع بحث نقل الصلاحيات الى المحافظات والسبل الكفيلة لتحقيق الانتقال من الحكم المركزى الى اللامركزية، وقدم الوزراء شرحا تفصيليا عن عملية نقل الصلاحيات فى وزاراتهم للمحافظات والتعديلات المقترحة على القانون بما يخدم التوجه الحكومى لنقل الصلاحيات وخدمة المواطنين.

وقال العبادى إن الحكومة الاتحادية تسعى من أجل تطوير واقع المحافظات من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال الصلاحيات للارتقاء بالواقع الخدمى والعمرانى والاقتصادى لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا