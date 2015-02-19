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دراسة حديثة: الأشخاص كثيرو التحقق من هواتفهم أكثر عرضة للاكتئاب

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دراسة حديثة: الأشخاص كثيرو التحقق من هواتفهم أكثر عرضة للاكتئاب دراسة حديثة: الأشخاص كثيرو التحقق من هواتفهم أكثر عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها علماء من جامعة بايلور بولاية تكساس، أن الأشخاص الذين يتحققون من هواتفهم باستمرار يكونون أكثر عرضة للنكد.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة “Daily Mail”، أن هناك صلة بين إدمان الهاتف وعدم الاستقرار العاطفى، حيث أفادوا أن الأشخاص الذين يتحققون من هواتفهم باستمرار يعانون من الانطوائية ويكونون أكثر عرضة للنكد ويريدون تغيير حالتهم المزاجية.

وقد وجد الباحثون أيضاً أن إدمان الهاتف يخفض من القدرة على التركيز فى المهمات طالما الهاتف المحمول فى متناول اليد.

وأوضح الباحثون أن التحقق المستمر لرسائل البريد الإلكترونى، وإرسال النصوص، التويتينج، وتصفح الإنترنت والفيس بوك يمكن أن تكون بمثابة اللهايات للفرد غير المستقر حيث يلهى نفسه عن هموم اليوم ولو لفترة مؤقتة.

واكتشفوا أن الأشخاص الأكثر هدوءاً، والأكثر انطوائية كانوا أقل عرضة لإدمان التكنولوجيا بالمقارنة بالأشخاص المنفتحين. وأضاف الباحثون أن إدمان الهاتف المحمول ينحصر بين 10 إلى 11 ساعة خلال استخدامه.

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