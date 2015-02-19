دراسة: عدد قليل جداً من مريضات سرطان الثدى يحصلن على العلاج الإشعاعى

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن العديد من النساء الأميركيات المصابات بسرطان الثدى المتقدم لا يتلقون العلاج الإشعاعى الموصى به بعد استئصال الثدى.

ووفقاً للموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، يوصى الخبراء فى المعهد الأميريكى الوطنى للسرطان فى الوقت الراهن، مرضى سرطان الثدى الذين خضعوا لعملية استئصال الثدى بتلقى العلاج الإشعاعي، إذا انتشر السرطان إلى أربعة أو أكثر من الغدد الليمفاوية القريبة.

و فى هذه الدراسة الجديدة التى تتبع فيها الباحثون ما يقرب من 57000 إمرأة مصابة بسرطان الثدى فى الولايات المتحدة بين عامى 1998 و2011، وجدوا أن 65% فقط من المرضى يتلقون العلاج الإشعاعى.

وقال معد الدراسة الدكتور كوين تشو، أستاذ الجراحة فى مركز العلوم الصحية فى جامعة ولاية لويزيانا، أن نقص الوعى بين النساء قد يكون السبب الرئيسى لعدم الخوض فى تلقى العلاج الإشعاعى.

وأضاف تشو أن النساء اللاتى تخطوا العلاج الكيميائى، قد يكونوا أقل استعدادا للخضوع للعلاج الإشعاعى. وقد نشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى مجلة الكلية الأمريكية للجراحين.

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