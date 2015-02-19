أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"ديلى ميل": قيلولة الأطفال بعد سن عامين لا تجعلهم ينامون جيدا

Google+ Print
"ديلى ميل": قيلولة الأطفال بعد سن عامين لا تجعلهم ينامون جيدا "ديلى ميل": قيلولة الأطفال بعد سن عامين لا تجعلهم ينامون جيدا
كشفت دراسة علمية عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن الأطفال الذين يأخذون قيلولة بعد سن الثانية لا يحصلون على ليلة نوم جيدة.

وفسر الباحثون تلك النتائج عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، مؤكدين أن القيلولة تزيد من مقدار الوقت الذى يستغرقه الطفل ليغفو، وأيضاً تقصر من الوقت الإجمالى للنوم ليلاً.

وقال الباحثون أن طول ونوعية النوم يرتبطان بصحة الطفل وتنميته، كما تم تشجيع الآباء والأمهات من قبل مقدمى الرعاية الصحية، بالسماح للأطفال الصغار أن يحصلوا على قيلولة خلال النهار.

ومع ذلك أراد الباحثون معرفة ما تأثير القيلولة على جودة النوم لدى الأطفال، وكذلك السلوك والإدراك والصحة البدنية.

ووجد الباحثون أن القيلولة بعد سن سنتين تقلل من مقدار الوقت الذى يستغرقه الطفل ليغفو وتقصر الوقت الإجمالى للنوم ليلاً. ومع ذلك، فإن تأثير القيلولة على السلوك والتنمية كانت أقل وضوحاً.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

موضوعات متعلقة
>القيلولة 30 دقيقة تحميك من أضرار السمنة والسكر والاكتئاب

استشارى طب نفسى: القيلولة سر ذكاء الأطفال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365