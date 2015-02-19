"ديلى ميل": قيلولة الأطفال بعد سن عامين لا تجعلهم ينامون جيدا

كشفت دراسة علمية عن نتائج جديدة، حيث أفادت أن الأطفال الذين يأخذون قيلولة بعد سن الثانية لا يحصلون على ليلة نوم جيدة.

وفسر الباحثون تلك النتائج عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، مؤكدين أن القيلولة تزيد من مقدار الوقت الذى يستغرقه الطفل ليغفو، وأيضاً تقصر من الوقت الإجمالى للنوم ليلاً.

وقال الباحثون أن طول ونوعية النوم يرتبطان بصحة الطفل وتنميته، كما تم تشجيع الآباء والأمهات من قبل مقدمى الرعاية الصحية، بالسماح للأطفال الصغار أن يحصلوا على قيلولة خلال النهار.

ومع ذلك أراد الباحثون معرفة ما تأثير القيلولة على جودة النوم لدى الأطفال، وكذلك السلوك والإدراك والصحة البدنية.

ووجد الباحثون أن القيلولة بعد سن سنتين تقلل من مقدار الوقت الذى يستغرقه الطفل ليغفو وتقصر الوقت الإجمالى للنوم ليلاً. ومع ذلك، فإن تأثير القيلولة على السلوك والتنمية كانت أقل وضوحاً.

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