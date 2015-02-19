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قتلى ومصابون في اشتباكات وسط اليمن

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قتلى ومصابون في اشتباكات وسط اليمن قتلى ومصابون في اشتباكات وسط اليمن

أدت اشتباكات عنيفة بين مسلحي القبائل والحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، الأربعاء، إلى سقوط قتلى ومصابين.

ولم ترد بعد أنباء عن أعداد الضحايا، في الاشتباكات التي وقعت في منطقة قيفة رداع،حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”..

وفي حادث آخر، قتل 8 جنود بالجيش من حراس المنشآت النفطية، في مواجهات مع مسلحين قبليين في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، وفقا لمسئول عسكري.

وبدأ تبادل إطلاق النار في منطقة وادي دوان قرب حقل نفطي في جنوب شرقي اليمن، بحسب المصدر ذاته الذي أضاف أن 3 جنود أصيبوا.

وقال شهود إن مسلحين قبليين هاجموا قافلة للجيش كانت تنقل مستلزمات للمركز العسكري، ما أدى إلى مواجهة قتل فيها عدد من المهاجمين.

من جهة أخرى، قتل عقيد في الجيش برصاص مجهولين في عدن كبرى مدن الجنوب، حيث تنشط عدة مجموعات مسلحة معارضة للحوثيين المسيطرين على الحكم، بحسب مصدر عسكري.

وكثيرا ما يتعرض الجيش والشرطة لهجمات تنسب في الغالب لتنظيم القاعدة الناشط في جنوب اليمن وجنوب شرقه.

وتأتي تلك الحوادث في الوقت الذي يغرق به اليمن في الفوضى منذ إعلان الحوثيين سيطرتهم على الحكم في العاصمة صنعاء في بداية فبراير.

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