وزير البترول يصدر حركة ترقية لـ7رؤساء شركات جدد و3نواب لإيجاس منذ 2015

اصدر والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول منذ بداية عام 2015 الجارى أكثر من حركة تنقلات وتغيرات وترقيات جديدة بين رؤسا شركات وقيادات قطاع البترول وتضمن تلك التغيرات تولى 7 مهندسين وجيولوجيين رؤساء للشركات لأول مره وثلاث ترقيات من روساء شركات إلى نواب بالشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس.

وشمات الحركة التى اصدرها المهندس وزير البترول والثروة المعدنية أمس تعيين المهندس أسامة البقلى نائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول رئيساً لشركة عجيبة للبترول، والمهندس محمد عبد الفتاح رئيس الشركة العامة للبترول نائباً لرئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول.

وشملت حركة التنقلات تولى الجيولوجى طاهر الزفزاف مساعد رئيس شركة بدر الدين للاستكشاف رئيساً للشركة العامة للبترول والمهندس محمد المصرى رئيس شركة رشيد للبترول نائباً لرئيس شركة إيجاس للعمليات والشبكات والمهندس هشام العطار رئيس شركة المنصورة للبترول رئيساً لشركة رشيد للبترول.

وتولى جيولوجى حسن أحمد مدير عام الاستكشاف بشركة جابكو رئيساً لشركة المنصورة للبترول والمهندس صبرى شرقاوى رئيس شركة الفرعونية للبترول رئيساً لشركة الوسطانى للبترول والمهندس حسن عبادى مساعد رئيس شركة رشيد لمشروعات البرلس رئيساً لشركة الفرعونية للبترول والدكتور عادل على فهمى مساعد رئيس شركة بتروبل للاستكشاف رئيساً لشركة جمسة للبترول والمهندس حنفى حسين خبير/ نائب رئيس شركة إيجاس بالإنتاج وتنمية الحقول رئيساً لشركة بتروسنان للبترول.

وفى 21 يناير الماضى أصدر المهندس شريف اسماعيل قرارا بتعيين المهندس إيهاب رجائى رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام بوزارة البترول رئيسا لشركة الواحة للبترول كما تعيين هشام نور الدين مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للتجارة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للبترول نائبا للرئيس التنفيذى. كما أصدر وزير البترول قرار بتولى المهندس محمد شعبان مساعد رئيس شركة مصر للبترول وعضو مجلس الادارة رئيسا لمجلس الإدارة.

وتسلمت حركة تغيرات يناير الماضى مهام العمل يوم 8 فبراير الماضى بعد انتهاء مهام تسلم وتسليم العمل