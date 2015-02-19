وزيرة التضامن: إجراء تحليل المخدرات للسائقين داخل المدارس سيكون مفاجئاً

أكدت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجراء التحاليل الطبية على السائقين داخل المدارس اعتبارا من يوم الأحد المقبل سيكون "بشكل مفاجئ"، من خلال لجنة مشكلة من الإدارة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات للمرور وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمواد المخدرة.

وأضافت وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع" أن عدد اتصالات الراغبين فى تلقى العلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تزايد بشكل كبير نتيجة الخدمات التى يوفرها الصندوق وعلاج المريض بالمجان، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مراكز علاجية لمرضى الإدمان خاصة بالمحافظات المحرومة من الخدمات خال العام الحالى، خاصة فى محافظتى أسيوط والأقصر لخدمة شمال وجنوب الصعيد.

كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن تكثيف حملات الكشف العشوائى على الطرق السريعة للسائقين لاقت صدى فى انخفاض نسبة القيادة تحت تأثير المخدر بين السائقين من 23%، وهى النسبة فى بداية عمل اللجنة إلى 11% فى الفترة الحالية.

وزيرة التضامن: إجراء تحاليل كشف تعاطى المخدرات للسائقين داخل المدارس

صندوق مكافحة الإدمان: انخفاض القيادة تحت تأثير المخدر على الطرق