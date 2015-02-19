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"القومى للبحوث" يعلن فتح عيادات لعلاج الحيوانات المنزلية المصابة بالسرطان

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"القومى للبحوث" يعلن فتح عيادات لعلاج الحيوانات المنزلية المصابة بالسرطان "القومى للبحوث" يعلن فتح عيادات لعلاج الحيوانات المنزلية المصابة بالسرطان
قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية إن المركز سيقوم خلال الفترة المقبلة بفتح عيادات بداخله لعلاج الحيوانات المنزلية المصابة بالسرطان .

وأضاف الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة إنشاء العيادات جاء بعد نجاح المرحلة الثانية من تجارب علاج السرطان باستخدام جزيئات الذهب النانومترية .

وأشار الدكتور أشرف شعلان إلى أن العيادات الجديدة سيتم إنشاؤها بموازاة السور الخارجى للمركز، وستكون بأجر رمزى لعلاج الحيوانات التى يربيها المواطنين مثل الكلاب والقطط .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من تجارب علاج السرطان بالذهب كانت على الفئران، واستمر نحو 5 سنوات، حيث كانت بداية المشروع كان بفكر الدكتور مصطفى السيد وبتشجيع من الدكتور هانى الناظر فى 2008، ثم بدأت المرحلة الثانية من التجارب فى بداية 2014.

يذكر أن الفريق بالبحثى بالمركز القومى للبحوث يتكون من الدكتور على ، والدكتور أحمد عبدون، والدكتور عماد الأشقر، الدكتورة أميمة قنديل، الدكتورة مروى أشلاعر، الدكتور وتائل عيسى، الدكتور هانى حسين، الدكتور محمد الأشقر، الدكتورة نيفين حماد، الدكتور أيمن درويش

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