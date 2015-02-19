اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تطورات العمل بقناة السويس الجديدة

يعقد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تطورات العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، بالقطاع الشمالى للقناة الجديدة.

ووصلت معدلات حفر قناة السويس الجديدة إلى رفع 195 مليون متر مكعب من الرمال، خلال ستة أشهر وتسعة أيام من بدء العمل بالمشروع. وقال اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، خلال مؤتمر صحفى بمنطقة سرابيوم شرقى قناة السويس ظهر الخميس الماضى، "العمل تأثر خلال الأسبوع الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرمال والأتربة".

وقال الوزير تم رفع 195 مليون متر مكعب بنسبة 85% من إجمالى المطلوب رفعه بالمعدات الهندسية". وأضاف" نستهدف رفع نصف مليون متر مكعب فى اليوم، لإنهاء أعمال الحفر بالمعدات الهندسية.

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