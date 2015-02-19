كاليفورنيا تسجل إصابات جديدة بالحصبة ترفع العدد الإجمالي إلي 119

قال مسئولو الصحة العامة، أمس الأربعاء إنه تأكد إصابة ستة أشخاص جدد بالحصبة في كاليفورنيا ليرتفع العدد الاجمالي لحالات الإصابة إلى 119.

والإصابات هي بسلالة من الفيروس مرتبطة ايضا بتفشي كبير للمرض في الفلبين، وجرى تشخيص أكثر من 150 شخصا في أنحاء الولايات المتحدة كمصابين بالفيروس، وارتبطت كثير من الحالات بموجة من المرض تعتقد السلطات إنها بدأت عندما زار شخص مصاب من خارج البلاد ديزني لاند أواخر ديسمبر الماضي.

وقال باحثون في إدارة الصحة العامة بكاليفورنيا في تقرير إلي مسئولين اتحاديين إن عينات 30 إصابة من مرضى الحصبة في كاليفورنيا تحمل نفس النمط الجيني وإنها جميعا من نفس السلالة التي سببت تفشيا للمرض في الفلبين.

وأضاف الباحثون انه تم رصد نفس النمط الجيني في 14 دولة على الأقل وفي ست ولايات أمريكية أخرى في الأشهر الستة الماضية، ولم يتم التعرف على مصدر الفيروس الذي أصاب زائرين في حديقة ديزني، ويستقبل منتجع ديزني لاند الواقع في انهايم بكاليكفورنيا ملايين الزائرين سنويا كثيرون منهم يأتون من خارج الولايات المتحدة.

وقال التقرير المنشور في الموقع الالكتروني للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن تفشي المرض يظهر الحاجة إلى مستويات عالية من التطعيم ضد الحصبة في الولايات المتحدة.

وبحسب المراكز فمن المعتقد أن 39 من بين الاشخاص المئة والتسعة عشر المصابين بالحصبة في كاليفورنيا تعرضوا للإصابة أثناء زيارة ديزني لاند. واصيب 35 اخرون اثناء الاختلاط بهؤلاء الاشخاص في لقاءات اسرية او مجتمعية.

وقالت إدارة الصحة في الولاية إن 45 أخرين أصيبوا من مصدر غير معلوم لكن من المعتقد انهم مرتبطون بظهور المرض في ديزني لاند استنادا إلى التحليل الوبائي أو نوع السلالة.

وأعلن خلو الولايات المتحدة من الحصبة في عام 2000 بعد عقود من جهود التطعيم المكثفة للاطفال، لكن في 2014 سجلت البلاد أكبر عدد لحالات الإصابة في عقدين.

ويتعافى غالبية مرضى الحصبة خلال أسابيع قليلة لكن المرض قد يكون قاتلا في بعض الحالات.

رويترز