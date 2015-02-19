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جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع حول البرنامج النووي

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جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع حول البرنامج النووي جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع حول البرنامج النووي

روحاني واوباما

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء أن ممثلين عن كل من الولايات المتحدة وايران سيجتمعون في جنيف في نهاية الأسبوع لإجراء جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل ستة أسابيع من المهلة النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الوزارة في بيان إن مديرة الشئون السياسية فيها ويندي شيرمان ستتوجه اعتبارا من الخميس إلى جنيف للقاء مفاوضين إيرانيين.

وككل مرة حرصت الدبلوماسية الأميركية على التذكير بأن هذه “المباحثات الثنائية تجري في سياق مفاوضات مجموعة 5+1 النووية مع إيران”، مشيرة إلى أن نائبة وزيرة الخارجية الأوروبية هيلغا شميد ستشارك أيضا في هذه المباحثات.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت شيرمان ستجري هذه المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يتولى في العادة هذه المهمة أم أن مسئولا إيرانيا آخر سينوب عنه.

وقد التقى ظريف نظيره الأميركي جون كيري مرات عدة كان آخرها في دافوس بسويسرا ثم في ميونخ بألمانيا وذلك على هامش اجتماعات دولية استضافتها هاتان المدينتان في يناير، وفبراير.

ولا تزال هناك خلافات كبيرة بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، والمانيا) حول الإجراءات المحددة لإنهاء مواجهة مستمرة منذ 12 عاما حول برنامج طهران النووي.

وسبق أن تم تجاوز مهلتين حددتا لإبرام اتفاق نهائي منذ توقيع اتفاق موقت في نوفمبر 2013، وتنتهي المهلة الجديدة في 31 مارس لابرام اتفاق سياسي، يليه اتفاق نهائي يحدد التفاصيل التقنية الأخيرة ويبرم قبل الأول من يوليو، وتنفي إيران السعي إلى تصنيع سلاح نووي مؤكدة أن برنامجها النووي لأغراض مدنية حصرا.

رويترز

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