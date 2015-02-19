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مباحث مطروح تضبط سيارتين مسروقتين من الإسكندرية

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مباحث مطروح تضبط سيارتين مسروقتين من الإسكندرية مباحث مطروح تضبط سيارتين مسروقتين من الإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، والقوة المرافقة أثناء قيامهم بالمرور الأمنى دائرة القسم، من ضبط سيارتين مسروقتين من محافظة الإسكندرية عامى 2012 و 2013.

وقد تم ضبط السيارة رقم 2456 س م ا، ماركة شيفورلية نقل خضراء اللون موديل 2001، قيادة عبد الجواد.س، 36 سنة، مقيم السلوم، وبسؤاله عن رخصتى القيادة والتسيير تبين عدم حمله أية تراخيص.

وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة، تبين أنها تحمل شاسيه برقم 7157846 وموتور رقم 8597 ومنصرف لها ذات اللوحات المعدنية، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 18212 لسنة 2013 جنح قسم المنتزه بأمن الإسكندرية، بتاريخ 24/4/2013 عن بلاغ حسام حسن عباس.

كما تم ضبط السيارة رقم 9732 س ب و، ماركة هونداى، زرقاء اللون موديل 1994 وفر قائدها هاربًا تاركًا السيارة، وبرفع بصمتى الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل شاسيه برقم 898022 وموتور برقم 77705 ومنصرف لها ذات اللوحات المعدنية، ومبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 23496 لسنة 2012 جنح قسم الدخلية بأمن الإسكندرية بتاريخ 3/8/2012 عن بلاغ محمود محمد عبد الحميد.

تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365