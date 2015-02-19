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"البحيرة": توفير 40 ألف جنيه شهريا بعد استخدام الطاقة الشمسية للإضاءة

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"البحيرة": توفير 40 ألف جنيه شهريا بعد استخدام الطاقة الشمسية للإضاءة "البحيرة": توفير 40 ألف جنيه شهريا بعد استخدام الطاقة الشمسية للإضاءة
كشفت المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة، أنها استطاعت أن تنفذ وتشرف على تنفيذ عدد كبير من المشروعات داخل محافظة البحيرة، لافتة إلى أنها تحل محل المحافظ فى غيابة أو عند انشغاله.

وأضافت المهندسة نادية عبده، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنها استطاعت أن تنفذ مشروع الطاقة الشمسية داخل ديوان المحافظة وجهاز التنظيم والغدارة والأجهزة الإدارية التابعة للمحافظة، بقدرة حوالى 150 كيلو وات، مؤكده أنه تم توفير ما يقرب من حوالى 40 الف جنيه شهريا نتيجة لاستخدام الطاقة الشميبة مؤكده أن المشروع بدأ فى العمل منذ حوالى 3 شهور.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المشروع الثانى يتمثل فى تغيير كشافات الطرق والكبارى بدمنهور حيث تم استبدال كشافات قدرتها 120 وات بدلا من 560 وات أى تم توفير 80% من الطاقة المستخدمة، لافتة إلى أنه سيتم تغيير نحو 10 الاف كشاف عمود بدمنهور واستبدالهم بكشافات أقل.

وأشارت إلى أنها ستلتقى بوفد من الصين لمدهم بهذه الكشافات على أن يستردوا أسعارهم بمجرد احتساب العائد من التوفير، لافتة إلى أنها تشرف ايضا على مشروعات المياه والصرف وعن كل أعمال الوزارات، لافتة إلى انها هى والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد شركاء عن كل القرارات التى يتم اتخاذها داخل المحافظة.

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