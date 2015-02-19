20 ألف يورو منحة فرنسية لدعم الصناعات الحرفية لمرضى السرطان بالداخلة

حصلت جمعية رعاية مرضى السرطان بالداخلة فى الوادى الجديد على منحة فرنسية، لدعم تسويق الصناعات الحرفية لمرضى السرطان وذويهم وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن يتضامنون مع مرضى السرطان، والتى تم توجيهها لإنشاء مشروع لتسويق الصناعات الحرفية بالمحافظة، ويشمل توفير 30 فرصة عمل للسيدات المرضيات وذويهن، بالإضافة إلى دعم الأيتام والأرامل.

وقال مجدى عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية قد عقدت عدة بروتوكولات مع أشهر الجمعيات المتخصصة فى إنتاج الصناعات الحرفية، ومنها جمعية البشندى لإنتاج السجاد وجمعية الجديدة لإنتاج الأرابيسك ومشغل الأسرة الدندراوية بموط، والذى تم اتخاذها مقرًا للتسويق أيضًا للجمعية، والذى يشرف عليه سامية يوسف محمد "مسئولة مالية"، وسماح كامل أحمد "مسئولة إدارية".

وأضاف عطية، أن المشروع يهدف إلى دعم مرضى السرطان، مؤكدًا أن الجمعية قد وجهت الدعوة لخبراء تسويق من فرنسا، وهما كلود جراسيا وزوجته مونيكا لمتابعة المشروع وتدريب العارضين على إمكانية التسويق الصحيح للمنتجات، وفقًا لمتطلبات السوق الأوروبية، وذلك فى إطار نشاط الجمعية الخيرية، والتى بصدد افتتاح منفذ لبيع الأسماك الطازجة لمحاربة نقص اليود عند مواطنى الوادى الجديد، وافتتاح مركز تخاطب لذوى الإعاقة لخدمة أبناء المحافظة.

ومن جانبه قال كلود جراسيا، إن تسويق الصناعات الحرفية والبيئية يتطلب إدراكًا تامًا لذوق المستهلكين، خاصة لدى الأجانب ممن يعشقون الحصول على تذكار صغير الحجم من الموقع الذى يزورونه، فهم الأكثر تذوقًا لجمال مصر وهو ما لا يحسه الكثير من المصريين خاصة الواحات، معبرًا عن استيائه من التهديدات التى تحول دون السماح لهم بالسفر إلى الصحراء البيضاء، مؤكدًا أنهم سيروجون للجمعية فى فرنسا، خاصة فى مدينة ليون.

جانب من المنتجات الحرفية والبيئية لمرضى السرطان والتى يتم تسويقها فى المشروع

إحدى العاملات أثناء صناعتها لفن الخوص

جانب من منتجات السجاد اليدوى الذى يشتهر بجودته العالية

جانب من المنتجات البيئية والمنزلية من دبس البلح والزيوت والتوابل

إحدى المشرفات على المشروع أثناء عرض المنتجات

سجاد يدوى ومنتجات حرفية تعكس تراث الوادى الجديد

منتجات الخوص التى تلقى إقبالاً كبيرًا من السياح عليها

خبير التسويق الفرنسى كلود جراسيا وزوجته يرتدان قبعات الخوص الواحاتية

خبير التسويق الفرنسى يستعرض المنتجات البيئية فى الجمعية

خبراء التسويق الفرنسيان يتحدثان عن آليات التسويق الناجح للمنتجات البيئية