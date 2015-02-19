«الثني»: قرار مجلس الأمن لم ولن يمنع مصر وليبيا من محاربة الإرهاب

قال عبد الله الثني، رئيس الحكومة الليبية، إن الضربات الجوية المصرية الليبية ستواجه الأعداء وستنجح في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن ليبيا تساند مصر في حربها ضد “داعش”.

وأضاف الثني خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2″ مساء أمس :”عصابات “داعش” تهدد ليبيا والعرب، لكن هناك دولا لا تعترف بذلك، وعلينا الدفاع عن أنفسنا، فالإرهاب بدأ يتفشى في جميع الدول العربية بل انتقل إلى الدول الأوربية في الفترة الأخيرة”.

وأوضح أن الغرب يعمل وفق مصالحه الشخصية فى المنطقة العربية وله أجندات تهدف لعدم استقرار المنطقة.

> وتابع الثني:” لن تنفعنا أمريكا وبريطانيا إذا ما انهارت ليبيا، نعول على الغرب أكثر من أنفسنا، ويكفينا شرفا أن مصر معنا فى محاربة الإرهاب، داعش تهدد الأمن القومى المصرى من الحدود الغربية”.

وأوضح أن مصر وليبيا دولتان ذات سيادة وليستا فى حاجة إلى قرار من مجلس الأمن لمحاربة الإرهاب، ومن حقهما اتخاذ جميع القرارات التى تحافظ على الأمن القومى لسلامة مواطنيهما.