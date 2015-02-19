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ممثل إيطاليا بمجلس الأمن: ندعم السلطة الشرعية في ليبيا ضد الإرهاب

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ممثل إيطاليا بمجلس الأمن: ندعم السلطة الشرعية في ليبيا ضد الإرهاب ممثل إيطاليا بمجلس الأمن: ندعم السلطة الشرعية في ليبيا ضد الإرهاب

قال «باولو جينتيلوني»، ممثل إيطاليا بمجلس الأمن، إن إيطاليا تتطلع لتحقيق المزيد من التقدم في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح «جينتيلوني»، في كلمته أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا ستدعم الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وتتطلع إلى تجديد التفويض الجديد وتوفير الموارد للمصالحة، مضيفا أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم للشعب الليبيي.

وأكد «جينتيلوني» أن هناك الكثير من أبناء الشعب الليبى فروا من بلادهم، خلال العام الماضى، موضحا أن الأحداث الليبية لها أثر عميق على أفريقيا وعلى إيطاليا، ومهمتنا من البداية هي دعم السلطة في ليبيا.

ولفت ممثل إيطاليا في مجلس الأمن إلى أن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية وقف الحرب وتوفير القوات الأمنية حتى يتم تكوين جيش ليبيى قوى قادر على حماية بلاده، وأن تدهور الوضع يحتاج التزام كامل من الجميع قبل أن تتحول ليبيا إلى ضحية.

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