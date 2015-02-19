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أساسيات البحث العلمى فى دورة تدريبية لطلاب طب المنوفية

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أساسيات البحث العلمى فى دورة تدريبية لطلاب طب المنوفية أساسيات البحث العلمى فى دورة تدريبية لطلاب طب المنوفية
نظمت وحدة الأبحاث الطلابية بكلية الطب جامعة المنوفية التابعة لوحدة الجودة بالكلية دورة تدريبية حول أساسيات البحث العلمى فى المجال الطبى.

وأشارت الدكتورة نانسى أسعد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أن الدورة تضمنت على مدار ثمانية أيام 10 ورش عمل و20 محاضرة علمية فى مجال البحث العلمى الطبى وطريقة عمل الأبحاث من، حيث الأفكار وخطة البحث والتنفيذ.

وأوضحت الدكتورة نانسى أن هذه الدورة جزء من برنامج الكلية فى مجال الأبحاث الطلابية تتبعها محاضرات تكميلية على مدار العام، تتضمن مستويات متقدمة فى موضوعات البحث العلمى الطبى بالاشتراك مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما أكدت وكيل الكلية أنه تم تفعيل وحدة متابعة الخريجين للتواصل مع خريجى الكلية منذ نشأتها إلى الآن.. وتوفر هذه الوحدة دورات تدريبية فى أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ وملتقى التوظف للخريجين للتواصل مع جهات العمل فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات بالخريجين المسجلين بالوحدة بلغ عددهم ثمانية آلاف خريج.

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مصر 365