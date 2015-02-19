دايلى ميل: داعش تستعرض قوتها فى ليبيا بأسطول عربات "الشرطة الإسلامية"

نشرت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية فيديو يظهر أسطولا من عربات لاند كرورز تحمل علم داعش الأسود، ومكتوب عليها "الشرطة الإسلامية" وهى تسير فى انسجام تام فى شوارع ليبيا.

وقالت الصحيفة: إن رجالا ونساءً وأطفالا ظهروا وهم يهتفون ويحيون الشاحنات الصغيرة وهى تسير بحرية شوارع يعتقد أنها فى مدينة بنغازى. وأوضحت الصحيفة أن الفيديو الدعائى الذى تم إنتاجه بعناية قد تم تحميله من قبل جماعة أنصار الشريعة فى الخامس من فبراير الجارى.

وكانت الجماعة قد أعلنت المدينة "إمارة إسلامية" فى يوليو الماضى قبل أن يتعهدوا بالولاء لداعش بعدها بثلاثة أشهر، ثم صنفتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

وقالت الصحيفة إن الجماعة تحملت مسئولية قتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز فى بنغازى فى 2012، وتم ربطها بحادث إعدام المصريين على أحد الشواطئ فى ليبيا. وقد زادت المخاوف من حدوث إعدام مشابه بعد الأنباء التى تحدثت عن أن أكثر من 35 مصريا قد يكونوا اختطفوا من قبل الجهاديين فى البلاد.

ويعتقد أن الاختطاف الأخير هو رد مباشر على الهجمات الجوية على مواقع المتطرفين فى مدينة درنة.



>"الشرطة الإسلامية" لداعش فى ليبيا