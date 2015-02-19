أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دايلى ميل: داعش تستعرض قوتها فى ليبيا بأسطول عربات "الشرطة الإسلامية"

Google+ Print
دايلى ميل: داعش تستعرض قوتها فى ليبيا بأسطول عربات "الشرطة الإسلامية" دايلى ميل: داعش تستعرض قوتها فى ليبيا بأسطول عربات "الشرطة الإسلامية"
نشرت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية يظهر أسطولا من عربات لاند كرورز تحمل علم داعش الأسود، ومكتوب عليها "الشرطة الإسلامية" وهى تسير فى انسجام تام فى شوارع ليبيا.

وقالت الصحيفة: إن رجالا ونساءً وأطفالا ظهروا وهم يهتفون ويحيون الشاحنات الصغيرة وهى تسير بحرية شوارع يعتقد أنها فى مدينة بنغازى. وأوضحت الصحيفة أن الفيديو الدعائى الذى تم إنتاجه بعناية قد تم تحميله من قبل جماعة أنصار الشريعة فى الخامس من فبراير الجارى.

وكانت الجماعة قد أعلنت المدينة "إمارة إسلامية" فى يوليو الماضى قبل أن يتعهدوا بالولاء لداعش بعدها بثلاثة أشهر، ثم صنفتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

وقالت الصحيفة إن الجماعة تحملت مسئولية قتل السفير الأمريكى كريستوفر ستيفنز فى بنغازى فى 2012، وتم ربطها بحادث إعدام المصريين على أحد الشواطئ فى ليبيا. وقد زادت المخاوف من حدوث إعدام مشابه بعد الأنباء التى تحدثت عن أن أكثر من 35 مصريا قد يكونوا اختطفوا من قبل الجهاديين فى البلاد.

ويعتقد أن الاختطاف الأخير هو رد مباشر على الهجمات الجوية على مواقع المتطرفين فى مدينة درنة.


>"الشرطة الإسلامية" لداعش فى ليبيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»