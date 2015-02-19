الحشد الشعبى فى بابل:هبوط مروحتين أمريكيتين "أباتشي جنوب العراق

ذكرت قيادة قوات "الحشد الشعبى" الشيعية فى بابل مساء اليوم الأربعاء أن مروحتين أمريكيتين من طراز"أباتشي" هبطتا فى منطقة مويلحة التابعة لناحية الاسكندرية شمالى محافظة بابل جنوبى العراق.. وقالت إنها وجهت جميع عناصرها باجراء تفتيش واسع لمنطقة مويلحة لمعرفة ملابسات هبوط المروحيتين بشكل مفاجىء.

وقالت مصادر محلية عراقية إن عملية الهبوط غريبة ومفاجئة ويلفها غموض.. مشيرة إلى أن قوات الحشد العشبى والجيش العراقى تفرض سيطرتها التامة على جميع المناطق الشمالية فى بابل.

>وكان رئيس اللجنة الامنية للمناطق الشمالية فى مجلس بابل ثامر ذيبان صرح مساء اليوم أن " مروحيتين أباتشى هبطتا فى ويلحة ، دون معرفة الأسباب".

وسبق ان اتهمت جهات عراقية وجماعات مسلحة شيعية أمريكا ودول بالتحالف الدولى المناهض لداعش بمساعدة مسلحى التنظيم بالقاء أغذية وأسلحة بواسطة الطائرات، وهو مانفته أكثر من مرة السفارة الأمريكية فى بغداد.

وردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من قيام طائرات تابعة للتحالف بإلقاء أسلحة ومساعدات لمسلحى (داعش) نفى السفير الأمريكى بالعراق ستيورات جونز ، فى 9 فبراير الجاري، ماتردد بهذا الشأن، وقال:إن "ان هذه التقارير غير صحيحة ، وان الهدف منها هو الإساءة إلى الشراكة و العلاقات بين التحالف الدولى والحكومة العراقية.

وتابع: أن الحكومة ووزارة الدفاع العراقية لديها شفافية كاملة عن نشاطات أمريكا وقوات التحالف، وأن أى تحريك لطائرات مروحية نبلغ بها الجانب العراقى مسبقا، وماتردد عن أن مروحيات ألقت أسلحة لداعش هى تقارير غير صحيحة

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