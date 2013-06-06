انشاء أول لجنة نقابية للمعلمين بعد موافقة القوى العاملة بكفر الشيخ

أكد عطوة الزقم، مؤسس اللجنة النقابية لمعلمي مصر بكفرالشيخ، إن مديرية القوي العاملة بكفرالشيخ وافقت على انشاء لجنة نقابية تحت رقم 24 لسنة 2013 لتنضم إلى 11 لجنة نقابية أخرى على مستوى الجمهورية، لتكوين اتحاد المعلمين المصريين المستقل.

> وأضاف الزقم أن اللجنة تشكلت من السعيد محمد مرشدى رئيسا محمد عبد الحميد على المصرى نائبا أول، ناصر عبد الخالق البغدادى، نائبا ثان، صبرى إبراهيم أبو العز، أمينا للصندوق، رضا الشربينى غازى، أمين عاما، وصبرى الشهاوى نائب للأمين العام وعضوية كلا من حامد فهيم الشهاوى، أشرف عمر مقلد، فاتن نور الدين، حمادة بكرى، وأشرف الإمام العرقسوس.

> وأشار أنه أجري انتخابات لإختيار رئيس الإتحد ونائبه وأسفرت عن فوز عبد الناصر إسماعيل بمنصب رئيس الاتحاد العام على مستوى الجمهورية وأشرف عمر مقلد النائب الأول و ممثلا عن لجنة كفر الشيخ.