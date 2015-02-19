لجنة من مجلس الوزراء تُعاين مراكز الأقصر لتغطيتها بشبكة الصرف الصحى

تبدأ لجنة من مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، برئاسة مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء، جولة تفقدية بمراكز محافظة الأقصر، خاصة إسنا وأرمنت لمعاينة قرى المراكز، استعدادًا لخطة الحكومة لإدخال شبكة الصرف الصحى بجميع قرى مراكز المحافظة.

كان أعضاء اللجنة قد اجتمعوا مع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، مساء أمس الأربعاء، بديوان عام المحافظة، واستمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات، حيث ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة سرعة الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بجميع قرى المحافظة.

وضمت اللجنة كلاً من اللواء ممدوح العدوى مساعد أمين عام مجلس الوزراء، واللواء محمد مدحت مستشار أول رئيس الوزراء للمتابعة، والدكتورة جيهان عبد المنعم معاون رئيس الوزراء.