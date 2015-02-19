” فيس بوك ” يغلق صفحة لأخبار ” حماس ” بها 2.7 مليون مشترك بناء على طلب إسرائيلي

قامت ادارة موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بغلاق صفحة ” وكالة انباء شهاب ” التابعة لحركة حماس، التي يتابعها حوالي 2.7 مليون مشترك .

كان قدم اتحاد طلاب لمكافحة معاداة السامية على الانترنت طلب لادراة شركة ” فيس بوك ” لاغلاق صفحة “وكالة انباء شهاب ” التابعة لحركة حماس، نظرا انها تنشر اخبار ومعلومات معادية للسامية – على حسب قولهم .

قال ايدو دانيال مدير مشروع اتحاد طلاب لمكافحة معاداة السامية على الانترنت: ” ان الصفحة تابعة لحماس ولعبت دورا كبير في صب الزيت على النار وتحريض الفلسطينيين، والهجمات على المركبات و نشر دعاية معادية للسامية و دعوات لقتل الإسرائيليين “.

واضاف دانيال :” ان الرسوم الكاريكاتورية الفلسطينية اصبحت تنشر بشكل يومي في كل وقت .

وقال جدعون بشار رئيس قسم مكافحة معاداة السامية بوزارة الخارجية الإسرائلية :” نرحب بقرار ” الفيسبوك ” لإزالة صفحة الأخبار المعادية للسامية حماس”، التي كانت بمثابة مرحلة للتحريض على القتل والعنف ضد اليهود ومواطني إسرائيل .

وأوضح :” هذه خطوة مهمة لشبكة الانترنت وخصوصًا وسائل الاعلام الاجتماعية في هذه الأيام لانها المنصة المركزية التي يجري الترويج من خلالها لأفكار العنف ضد اليهود ومعاداة السامية ” .