أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

” فيس بوك ” يغلق صفحة لأخبار ” حماس ” بها 2.7 مليون مشترك بناء على طلب إسرائيلي

Google+ Print
” فيس بوك ” يغلق صفحة لأخبار ” حماس ” بها 2.7 مليون مشترك بناء على طلب إسرائيلي ” فيس بوك ” يغلق صفحة لأخبار ” حماس ” بها 2.7 مليون مشترك بناء على طلب إسرائيلي

قامت ادارة موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” بغلاق صفحة ” وكالة انباء شهاب ”  التابعة لحركة حماس، التي يتابعها حوالي 2.7 مليون مشترك .

كان  قدم اتحاد طلاب لمكافحة معاداة السامية على الانترنت طلب لادراة شركة ” فيس بوك ” لاغلاق صفحة “وكالة انباء شهاب ” التابعة لحركة حماس، نظرا انها تنشر اخبار ومعلومات معادية للسامية – على حسب قولهم .

قال ايدو دانيال مدير مشروع اتحاد طلاب لمكافحة معاداة السامية على الانترنت: ” ان الصفحة تابعة لحماس ولعبت دورا كبير في صب الزيت على النار وتحريض الفلسطينيين، والهجمات على المركبات و نشر دعاية معادية للسامية و دعوات لقتل الإسرائيليين “.

واضاف دانيال :” ان الرسوم الكاريكاتورية الفلسطينية اصبحت تنشر بشكل يومي في كل وقت .

 

وقال جدعون بشار رئيس قسم مكافحة معاداة السامية  بوزارة الخارجية  الإسرائلية :”  نرحب بقرار ” الفيسبوك ” لإزالة صفحة الأخبار المعادية للسامية حماس”، التي كانت بمثابة مرحلة للتحريض على القتل والعنف ضد اليهود ومواطني إسرائيل .

وأوضح :” هذه خطوة مهمة لشبكة الانترنت وخصوصًا وسائل الاعلام الاجتماعية في هذه الأيام لانها المنصة المركزية التي يجري الترويج من خلالها لأفكار العنف ضد اليهود ومعاداة السامية ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا