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نور: لقاء موسى والشاطر جاء لتقريب وجهات النظر.. ولم يتناول مظاهرات 30 يونية

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نور: لقاء موسى والشاطر جاء لتقريب وجهات النظر.. ولم يتناول مظاهرات 30 يونية نور: لقاء موسى والشاطر جاء لتقريب وجهات النظر.. ولم يتناول مظاهرات 30 يونية

قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن القاء الذي جمع بين المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، في منزله، جاء لتبادل وتقريب وجهات النظر، نافيًا أن يكون اللقاء فى إطار صفقة أو تسوية سياسية.

 

وأضاف نور، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج “السادة المحترمون”، على قناة ONtv، منذ قليل، أن اللقاء ساده روح طيبة، برغم اختلاف وجهات النظر بين الأطراف المشاركة به، مؤكدًا أن اللقاء كان محاولة لتقريب وجهات النظر، بين جبهة الإنقاذ التي يمثلها عمرو موسى، والنظام الحاكم، الذي يمثله خيرت الشاطر.

 

ونفى نور ان يكون اللقاء قد تناول مظاهرات 30 يونية الجاري، مشيرًا انه لا احد يملك التحكم فى هذا اليوم من قريب أو من بعيد، متمنيًا ان يكون 30 يونية المقبل، يومًا للتعبير عن الراى بكل سلمية وتحضر.

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