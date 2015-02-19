إطلاق مبادرة "جمِّل قريتك" لتطوير الخدمات بقرى الشرقية

أعلن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية إطلاق مبادرة بعنوان "جمل قريتك"، ناشد خلالها الشباب بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بضرورة التكاتف للارتقاء بمستوى القرى وانتشالها من دائرة النسيان وإدخالها بخريطة الاهتمام ولمعالجة الأوضاع المتردية فى القرية الشرقاوية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية المفاجئة للوحدة المحلية لأم الزين والقرى التابعة لها يرافقه وكلاء وزارات الزراعة والتموين والصحة والشئون الاجتماعية والتعليم والرى، وذلك للتعرف على مشاكلها وإيجاد الحلول العاجلة لها.

حيث أوضح المحافظ أن الوحدات القروية تمثل بؤر فساد حقيقية ولابد من التصدى لها ليشعر المواطن الشرقاوى بمصر الجديدة.

وقال محافظ الشرقية إن زيارته للقرى المحرومة والمنسية التى تعانى من نقص حاد بالخدمات ستبدأ من اليوم لعلاج الأوضاع المتردية واتخاذ خطوات إيجابية لحل مشاكل المواطنين، فى نفس الوقت حتى لا يشعر أهالى هذه القرى أنهم خرجوا من خريطة الاهتمام ودخلوا دائرة النسيان .

وتابع الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية إن الاهتمام بالقرية سوف يترك وفورات إيجابية فى المستقبل عند اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الموضوع، وقد بدأ أمس أولى زيارات المحافظ للقرى المنسية يرافقه مديرو مديريات (الزراعة – الشئون الاجتماعية – الصحة – التعليم – الرى) والمتابعة الميدانية، فكانت المحطة الأولى تفقد مبنى الوحدة المحلية لقرية أم الزين مركز الزقازيق للتأكد من تواجد الموظفين فى العمل.

وقام المحافظ بالاطلاع على دفتر الحضور والانصراف، وقرر تخصيص الدور الأرضى بالوحدة لمكتب خدمة المواطنين لاستقبال الطلبات والشكاوى وشدد بسرعة الفصل فيها فى مدة أقصاها أسبوع.

والتقى المحافظ خلال الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم وعلى الفور قرر إعداد مكاتب لخدمة المواطنين بالقرى والعمل على حل مشاكلها قبل مرور أسبوع على تقديمها، كما قرر إنشاء أسوار حول مراكز الشباب لجذب أبناء القرى لها لاستغلال طاقاتهم المهدرة .