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بالفيديو سالم الهندي: "هذه شروطنا لمشاركة نجوم روتانا في المهرجانات المنافسة"

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بالفيديو سالم الهندي: "هذه شروطنا لمشاركة نجوم روتانا في المهرجانات المنافسة" بالفيديو سالم الهندي: "هذه شروطنا لمشاركة نجوم روتانا في المهرجانات المنافسة"

الأربعاء 18-02-2015 23:40

تتجه أنظار عشاق الأغنية العربية إلى الكويت خلال الفترة الممتدّة ما بين 13 إلى 27 آذار/مارس لمتابعة حفلات فبراير الكويت، التي تنظمها شركة روتانا ومركز عبدالله الرويشد .

وجاءت الحفلات على النحو التالي :

13- 3: عبد الله الرويشد وشذى حسون ووليد الشامي وجابر الكاسر.

19- 3: ونوال الكويتية ومساعد البلوشي وعبد السلام محمد.

20 - 3: محمد عبده وآمال ماهر.

26 - 3: رابح صقر ونجوى كرم وإبراهيم الحكمي وإسماعيل مبارك.

27 - 3: ماجد المهندس وإليسا ومطرف المطرف وأيمن الأعتر.

وكانت "سيدتي نت" قد التقت السيد سالم الهندي رئيس مجلس إدارة الشركة، وهذا أبرز ما جاء في حديثه:

وعن الأسماء المشاركة في المهرجان، والتي وصفت بأنها "كاملة الدسم"، قال سالم الهندي: "تم انتقاء الأسماء المشاركة بعناية فائقة قياساً على رغبة الجمهور الكويتي، لأن الحفلات في الكويت تختلف عن نظيراتها الخليجية في الإمارات وقطر، والجمهورالكويتي ذوّيق وسمّيع. ولهذا تمّ اختيار مثلاً الفنانة الطربية آمال ماهر لتشارك فنان العرب محمد عبده بعد ظهورهما معاً في برنامج وتقديمهما أكثر من دويو. ولهذا حرصنا أن يكونا معاً وأن يقدّما عدة دويتوهات مختلفة للجمهور حتى يستمتعوا بها".

وعن رسالة وهدف روتانا بمشاركة الأصوات الشابة الكويتية أمثال مطرف المطرف ومساعد البلوشي وعبدالسلام محمد قال: "هذا مهرجان كويتي، ودعم الأصوات الشبابية الكويتية في الحفلات التي تقام بالكويت يعتبر واجباً علينا، ناهيك عن مشاركة خمسة فنانين من الكويت بالحفلات".

وعن مشاركة فناني روتانا في مهرجانات منافسة لمهرجانات روتانا مثل عبادي الجوهر، ونبيل شعيل، وفايز السعيد أجاب الهندي :"اليوم لدينا بالمهرجان 5 حفلات وهي لاتكفي لكل فناني روتانا، والتي تكفيهم ربما 20 حفلة. وفي المقابل من غير المنطقي أن لا أدعو أياً من فناني روتانا للمشاركة في مهرجان معين وأمنعه من المشاركة بمهرجانات أخرى، حتى وإن أعتبرت منافسة لنا، وهو الأمر الذي نستفيد منه بمشاركة فنانينا بمهرجانات أخرى بعيداً عن التعصب".

وتابع: "مثلاً تكلمت مع الفنان نبيل شعيل للمشاركة في المهرجان، ولكن يبدو أني تأخرت قليلاً وكان قد أعطى كلمة للزملاء في المهرجان الأول"هلا فبراير"، في حين اعتذرت كل من أحلام وبلقيس عن المشاركة".

وتدارك قائلاً :" بيد إننا نشدد وندقق على عدم مشاركة الفنانين بأكثر من مهرجان في نفس البلد، مثلما حدث هذا العام في الكويت، منعاً لتكرار الحفلات لدى للجمهور، وهو حق طبيعي بلاشك".

وختم بالقول: "وتبقى جميع المهرجانات في الكويت سواء من تنظيمنا أو من تنظيم الآخرين لصالح الجمهور الكويتي .

 

 

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