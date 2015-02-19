استشارى أمراض جلدية: أسباب وطرق علاج مرض الثعلبة

الثعلبة من الأمراض التى يتعرض لها الإنسان وتؤدى إلى إصابته بالصلع فى بعض الأماكن من جسده.

أسباب مرض الثعلبة..

الدكتور أكمل سعد حسن استشارى الأمراض الجلدية، يوضح أن الثعلبة مرض مناعى، يحدث نتيجة مهاجمة الجهاز المناعى بالجسم لبصيلات الشعر، مما يؤدى إلى توقفها عن النمو بشكل كامل، ناتجا عنه تكون بقع على البشرة خالية من الشعر فيما يشبه الصلع.

طرق علاج مرض الثعلبة..

تختلف الطرق العلاجية المتبعة فى القضاء على الثعلبة، وتتحدد تبعا لنوع المرض ودرجة انتشاره، وغالبا ما يتم العلاج على مراحل متدرجة تبدأ بالدهانات الموضعية لمركب الكورتيزون، وفى حالة عدم الاستجابة يتم الاستعانة بطرق أخرى كالحقن الموضعى بالكورتيزون، مع الاستعانة بدهانات "مينوكسيديل"، التى تعمل على تحفيز بصيلات الشعر على النمو.

وفى بعض الحالات الشديدة ننصح المرضى بالأستعانة بطبيب أمراض نفسية، بجانب طبيب الجلدية، للعمل على تهدئة الحالة النفسية للمريض، والتى تلعب دورا أساسيا فى الاستجابة للعلاج والسيطرة على انتشار المرض.

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