استشارى جهاز هضمى: حساء الجرجير مقوى ومنشط ويحافظ على الوزن

الجرجير أفضل الخضروات الورقية على الإطلاق، فهو يحتوى على نسب عالية من مواد محفزة للنشاط الذهنى والبدنى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى الجهاز الهضمى والكبد، على أن الجرجير من أفضل الخضروات الورقية، وتناوله بشكل سائل يسهل امتصاصه والاستفادة الكاملة من فوائده الغزيرة، كما أنه سريع التأثير وقوى النتائج.

فوائد عصير الجرجير..

و يمكن تحويل الجرجير لسائل من خلال عصره وتناوله كمشروب، والذى يعرف بقدرته على زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال، وزيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، وزيادة مخزون الطاقة الذهنية والبدنية بشكل فاعل، لأنه ينشط الدورة الدموية لتعمل بأعلى معدلات كفاءتها.

حساء الجرجير وفوائده..

حساء الجرجير غير شائع ولا يتناوله البعض، فهو من أكثر الأطعمة فائدة، يزيد من كفاءة الجهاز المناعى للجسم، ويقوى عضلاته، ويسهل هضمها فتقى من الامساك ومشكلات عسر الهضم، وتناوله دافئ يساعد على تهدئة الأمعاء، كما يحتوى على سعرات حرارية مفيدة لا تزيد الوزن، ولكن تزيد من طاقة الجسم ونشاطه، وانتباهه الذهنى واستعداده العضلى، ويحافظ على وزن متناولها فلا تزيد وزنه ولا تمده بدسم ضار.