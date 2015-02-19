تعرفى على أشهر علامات التبويض

أرسلت قارئة تسأل، هل شعورى بدقات فى المبايض بعد كل دورة شهرية بأيام وارتفاع فى درجة حرارة جسمى بعض الشىء علامة خطيرة؟

وعن هذا التساؤل تجيب الدكتورة هبة سيد أخصائية النساء والتوليد، والتى أكدت أن أغلب السيدات يشعرن بإشارات يطلقها الجسم لينبئ عن بداية فترة التبويض، وهى علامات طبيعية وغير مرضية أو مقلقة على الإطلاق، وهى الفترة التى قد تبدأ لدى المرأة التى تنتظم دورتها الشهرية بدقة، من اليوم العاشر من أول يوم فى الدورة، إلى اليوم الـثامن عشر.

أعراض التبويض

>وفى فترة التبويض قد تظهر بعض العلامات على الجسم، ومنها ما تذكره السائلة بدقة، كالشعور بآلام أو دقات أو نغزات فى أحد المبيضين إشارة إلى اقتراب التبويض، وإطلاق المبيض للبويضة التالية، وتختلف تلك الأعراض من امرأة لأخرى حسب ميعاد تبويضها وطبيعة جسمها، وطبيعة التبويض بشكل عام لديها.

وأضافت "هبة"، فالألم فى المبيض إضافة إلى الشعور ببعض السخونة أو الارتفاع الطفيف فى درجة حرارة جسم المرأة من أهم علامات التبويض لدى أغلب النساء، وقد تشعر إحداهن بزيادة رغبتها فى إقامة علاقة زوجية حميمة فى تلك الفترة أو قد تشعر بسهولة انزلاق العضو الذكرى فى المهبل نتيجة زيادة كم الإفرازات التى تزيد فى هذه الفترة بشكل خاص.

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