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محاذير يجب التنبه لها عند استخدام مشتقات فيتامين "أ"

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محاذير يجب التنبه لها عند استخدام مشتقات فيتامين "أ" محاذير يجب التنبه لها عند استخدام مشتقات فيتامين "أ"
تستخدم أقراص مشتقات فيتامين (أ) فى علاج بثور البشرة شديدة الدهنية والمزمنة، أو تلك التى فشلت الطرق الأخرى فى علاجها.

كيف تعمل مشتقات فيتامين أ..
>الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية يوضح أن طريقة عمل أقراص مشتقات فيتامين (أ)، تعتمد على تقليل الإفرازات الدهنية فى البشرة، وهو ما يحسن بصورة كبيرة من حالات انتشار البثورعلى البشرة الدهنية، وتعد تلك الأقراص من افضل الطرق العلاجية فى حالات الحبوب شديدة الدهنية والانتشار.

عوامل يجب تجنب التعرض لها أثناء العلاج بمشتقات فيتامين أ..
>على الرغم من فاعلية تلك الأقراص فى علاج بثور البشرة، إلا أن آثارها السلبية تتعدد فى المقابل، ولذا يحذر الدكتور حامد من التناول العشوائى لتلك الأقراص، دون الخضوع لإشراف طبى دقيق أثناء فترة العلاج، كما أن هناك بعض المحاذير الهامة التى يجب التنبه لها، لحماية البشرة من التعرض للالتهابات فى تلك الفترة، والتى تزيد فيها حساسية الجلد وتأثره بالعوامل الخارجية.

ومن أهم تلك المحاذير الحد من تعرض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما يجب الحرص على استخدام الكريم الواقى من أشعة الشمس، وأيضا تجنب استخدام الكريمات المقشرة أو المفتحة للون.

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