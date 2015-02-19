أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى البواسير.. 5 فوائد لممارسة الرياضة

Google+ Print
لمرضى البواسير.. 5 فوائد لممارسة الرياضة لمرضى البواسير.. 5 فوائد لممارسة الرياضة
البواسير مشكلة يسهل التعامل معها، وتحسين حالتها، بالطعام والشراب والرياضة، وهنا نخص بالذكر أهمية التمارين الرياضية المستمرة فى حياة مريض البواسير.

والرياضة حسبما يؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش، هى جزء لا يتجزأ من حياة مريض البواسير، وعدم انتظامه فى ممارستها يهدده بالإصابة بالإمساك والتهاب البواسير وسوء حالتها.

البواسير والرياضة
>والرياضة المنتظمة تساعد مريض البواسير فى التخلص من الوزن الزائد والذى يعيق المريض عن الاعتناء بالبواسير وتجنب التهابها، إضافة إلى أن الرياضة اليومية تساعد على التمثيل الغذائى المثالى للطعام، وهضمه بطريقة مثالية، مع استفادة الجسم من عناصره بشكل مثالى، مما يقلل نسب الإصابة بالإمساك المزمن والمتواصل والذى يرهق مريض البواسير بشدة وهو السبب الرئيسى فى انتفاخ البواسير والتهابها.

الرياضة وفوائدها للبواسير
>وتساعد الرياضة بشكل فاعل فى تنظيم مواعيد وعملية الإخراج، وهى أكبر أزمة فى حياة مريض البواسير الذى قد يطاله عسر التبرز لأيام متواصلة، فالرياضة تلين عضلات الجسم، وتجعلها تعمل بأفضل حالاتها، وتساعد على عمل عضلات الشرج بشكل فاعل.

موضوعات متعلقة..
>مش بس جوزة الطيب.. الزنجبيل كالجرجير.. مفجر الرجولة وملك الطاقة.. فياجرا طبيعية ويزيد الخصوبة والقدرة الجنسية.. ينظم الدورة الدموية ويقلل الوزن.. يهدئ الأمعاء والمعدة ويساعد على التركيز والاستيعاب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365