لمرضى البواسير.. 5 فوائد لممارسة الرياضة

البواسير مشكلة يسهل التعامل معها، وتحسين حالتها، بالطعام والشراب والرياضة، وهنا نخص بالذكر أهمية التمارين الرياضية المستمرة فى حياة مريض البواسير.

والرياضة حسبما يؤكد الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى الرعاية بمستشفى أبو الريش، هى جزء لا يتجزأ من حياة مريض البواسير، وعدم انتظامه فى ممارستها يهدده بالإصابة بالإمساك والتهاب البواسير وسوء حالتها.

البواسير والرياضة

>والرياضة المنتظمة تساعد مريض البواسير فى التخلص من الوزن الزائد والذى يعيق المريض عن الاعتناء بالبواسير وتجنب التهابها، إضافة إلى أن الرياضة اليومية تساعد على التمثيل الغذائى المثالى للطعام، وهضمه بطريقة مثالية، مع استفادة الجسم من عناصره بشكل مثالى، مما يقلل نسب الإصابة بالإمساك المزمن والمتواصل والذى يرهق مريض البواسير بشدة وهو السبب الرئيسى فى انتفاخ البواسير والتهابها.

الرياضة وفوائدها للبواسير

>وتساعد الرياضة بشكل فاعل فى تنظيم مواعيد وعملية الإخراج، وهى أكبر أزمة فى حياة مريض البواسير الذى قد يطاله عسر التبرز لأيام متواصلة، فالرياضة تلين عضلات الجسم، وتجعلها تعمل بأفضل حالاتها، وتساعد على عمل عضلات الشرج بشكل فاعل.

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