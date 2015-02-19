أخبار عاجلة

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - هل يعود صلاح للتألق الأوروبي أمام توتنام؟

Google+ Print
بالفيديو - هل يعود صلاح للتألق الأوروبي أمام توتنام؟ بالفيديو - هل يعود صلاح للتألق الأوروبي أمام توتنام؟

يعود محمد صلاح للدوري الأوروبي مرة أخرى بعد رحيله عن تشيلسي في الانتقالات الشتوية الأخيرة متجها إلى صفوف فيورنتينا الذي يشارك في البطولة.

فيورنتينا يحل ضيفا يوم الخميس ضيفا على وايت هارت لين لملاقاة توتنام في إطار ذهاب دور الـ32، وهو الملعب الذي شهد تألق الجناح المصري من قبل.

لاعب بازل السابق سجل هدفين في الدوري الأوروبي موسم 2013-2012 حينما كان يلعب ضمن صفوف الفريق السويسري، ونجح في الموسم الذي تلاه في تسجيل هدفين في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح في المباراة بعدما تألق في اللقاء الأخير مع الفيولا أمام ساسولو في الدوري الإيطالي حيث سجل هدفا وصنع آخر، في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

FilGoal.com يستعرض أهداف صلاح في الدوري الأوروبي، ودوري الأبطال قبل لقاء فيورنتينا وتوتنام.

بازل 2-2 توتنام (11 إبريل 2013- الدوري الأوروبي)

تشيلسي 3-1 بازل (2 مايو 2013)

تشيلسي 1-2 بازل (18 سبتمبر 2013- دوري أبطال أوروبا)

بازل 1-0 تشيلسي (26 نوفمبر 2013 - دوري أبطال أوروبا)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة