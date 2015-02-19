بالفيديو - هل يعود صلاح للتألق الأوروبي أمام توتنام؟

يعود محمد صلاح للدوري الأوروبي مرة أخرى بعد رحيله عن تشيلسي في الانتقالات الشتوية الأخيرة متجها إلى صفوف فيورنتينا الذي يشارك في البطولة.

فيورنتينا يحل ضيفا يوم الخميس ضيفا على وايت هارت لين لملاقاة توتنام في إطار ذهاب دور الـ32، وهو الملعب الذي شهد تألق الجناح المصري من قبل.

لاعب بازل السابق سجل هدفين في الدوري الأوروبي موسم 2013-2012 حينما كان يلعب ضمن صفوف الفريق السويسري، ونجح في الموسم الذي تلاه في تسجيل هدفين في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح في المباراة بعدما تألق في اللقاء الأخير مع الفيولا أمام ساسولو في الدوري الإيطالي حيث سجل هدفا وصنع آخر، في فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدف.

FilGoal.com يستعرض أهداف صلاح في الدوري الأوروبي، ودوري الأبطال قبل لقاء فيورنتينا وتوتنام.

بازل 2-2 توتنام (11 إبريل 2013- الدوري الأوروبي)

تشيلسي 3-1 بازل (2 مايو 2013)

تشيلسي 1-2 بازل (18 سبتمبر 2013- دوري أبطال أوروبا)

بازل 1-0 تشيلسي (26 نوفمبر 2013 - دوري أبطال أوروبا)