وزارة الشباب توافق على إشهار رياضة كرة الحائط بعد 15 سنة من إطلاقها

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على إشهار الاتحاد المصرى لكرة الحائط، وذلك بالقرار رقم 92 لسنة 2015، وتشكيل مجلس لإدارة شئون الاتحاد ونشر اللعبة برئاسة دكتور مصطفى فريد الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالهرم، وعضوية كل من أسامة حاشى مبتكر كرة الحائط ومؤسس الاتحاد، ودكتورة أمانى الشريف الأستاذة بكلية التربية الرياضية بالهرم، وإبراهيم نور الدين حكم كرة القدم الدولى والإدارى بنادى السكة الحديد، ومحمد طه عثمان الأخصائى الرياضى بجامعة الأزهر والمشرف الرياضى بنادى الشمس.

ومن المنتظر انتشار رياضة كرة الحائط فى أندية القاهرة والمنصورة، كمرحله أولى من خطة نشر اللعبة، حيث تمارس فقط فى أندية ومراكز شباب محافظة دمياط خلال السنوات الـ15 الماضية، وتم تشكيل لجنة لدراسة اللعبة ووافقت بالفعل لكن دون إشهار اتحاد لها.

يذكر أنه ورغم المحاولات العديدة التى قام بها أسامة حاشى لإقناع المسئولين بجدوى وأهمية هذه الرياضة، إلا أنه لم تتم الموافقة على الإشهار، ولجأ إلى القضاء عام 2004 والذى أنصفه فى 2013 وتم تنفيذ الحكم فى فبراير 2015 بعد انتشار اللعبة فى العديد من الأندية، وموافقة لجنة وزارة الشباب والرياضة بعد مشاهدة اللعبة على الطبيعة، والتأكيد على أنها تعتبر بديلاً قويًا جدًا للتنس والأسكواش .

ويعود تاريخ نشأة اللعبة فى مصر منذ التسعينيات، واستمرت تمارس فتره طويلة حتى تنتشر رغم العوائق المادية والإدارية، وتعتبر اللعبة شعبية حيث تمارس على حائط واحد فقط عادى أو خشبى بارتفاع 4 أمتار وعرض 6 أمتار، وأمام الحائط أرضية مستوية من البلاط أو الخشب أو الترتان طول 12 مترًا وعرض 8 أمتار، وتقل هذه الأبعاد بالنسبة للناشئين، وتمارس بمضارب خاصة وكرة أسفنجية.

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