"طيران الإمارات" تدخل ضمن أكبر 200 علامة تجارية عالمية للمرة الأولى

دخلت العلامة التجارية لشركة طيران الإمارات للمرة الأولى ضمن قائمة أكبر 200 علامة تجارية فى العالم٬ وفقاً لتقرير "جلوبال 500" لعام 2015 الذى تصدره "براند فاينانس" سنوياً.

تقدمت طيران الإمارات بقوة وللسنة الرابعة على التوالي٬ على جدول أقوى 500 شركة عالمية من حيث قيمة العلامة التجارية٬ حيث تحتل الآن المرتبة 196٬ متقدمة 38 مرتبة خلال فترة 12 شهراً فقط. وأرجعت الناقلة نجاحها إلى التزامها القوى بتوفير أحدث المنتجات وأرقى الخدمات لعملائها٬ إضافة إلى استثماراتها الضخمة فى علامتها التجارية. وتقدر طيران الإمارات أن قيمة علامتها التجارية نمت بنسبة تزيد على 21% إلى 6. 6 مليار دولار.

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك: "طيران الإمارات شركة عالمية تخدم عملاء عالميين٬ وفى الوقت الذى نواصل توسيع أعمالنا٬ فإنه يتعين علينا أيضاً تنمية مكانة علامتنا التجارية. ولا تقتصر استراتيجيتنا فى هذا الصدد على أنشطة التسويق والرعاية فحسب٬ بل تتعدى ذلك لتشمل كل ما نقوم به٬ بما فى ذلك منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتفوقة". واضاف بقوله: "نعتبر أن عملاءنا هم لجان التحكيم التى تقوم بتقييمنا. ويعتبر حصولنا على العلامة التجارية الأعلى قيمة فى صناعة الطيران تقديراً كبيراً لموظفينا جميعاً٬ ولكل واحد منهم على انفراد٬ لأنهم هم الممثلون الفعليون والقائمون على تقديم الخدمات وإبراز تميزنا فى كل ما نقوم به". واستطرد كلارك قائلاً: "تؤكد قوة علامتنا التجارية أيضاً مدى الأثر الذى أحدثناه فى صناعة الطيران٬ وسوف نواصل العمل بدأب والاستثمار فى تنمية علامتنا التجارية٬ حيث نطمح أن نصبح واحدة من أقوى العلامات التجارية العالمية فى مجال نمط الحياة الراقي٬ وجعل اسم طيران الإمارات مرادفاً للسفر والتجارب الملهمة". من جانبه٬ علق الرئيس التنفيذى ل"براند فاينانس" ديفيد هيغ بقوله: "لا تزال طيران الإمارات تحافظ على مكانتها على رأس قائمة العلامات التجارية فى الشرق الأوسط. على مستوى الناقلات الجوية العالمية. كما أنها أصبحت معروفة ومشهورة عالمياً فقيمتها البالغة 6. 6 مليار دولار تجعل منها الأعلى قيمة فى المنطقة٬ والأعلى قيمة بفضل ثراء برنامج رعاياتها الرياضية واتساع شبكة خطوطها. ولكن تقدم مكانة العلامة التجارية لطيران الإمارات يعود فى الدرجة الأولى إلى خدماتها المتفوقة ومصداقيتها العالية

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خلال عام 2014 المنقضى خدمات إلى 10 محطات جديدة٬ ما وصل بشبكة خطوطها إلى 145 محطة للركاب والشحن ضمن قارات العالم الست٬ امتداداً من بوركينا فاسو فى إفريقيا وحتى بوينس آيرس فى أمريكا الجنوبية.كما عززت خدماتها بزيادة عدد الرحلات إلى 20 محطة قائمة أو بتشغيل طائرات أكبر حجماً.