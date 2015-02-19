أهالى الوادى الجديد يطالبون بتوفير سوفالدى مجانا بصفة استثنائية للمرضى

ناشد أهالى مرضى فيروس سى وأمراض الكبد الوبائى بالوادى الجديد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان باستثنائهم من سعر عقار السوفالدى بصفة استثنائية، وتيسير إجراءات الحصول عليه بصفة عاجلة نظرا لظروفهم التى فرضتها عليهم طبيعة المكان، وخاصة أن عدد الوفيات عن هذا المرض يتزايد يوميا، والتى كان آخرها 4 حالات بإحدى قرى مركز الداخلة لعجز ذويهم عن الحصول على العقار وتدهور حالة المرضى.

وقد رحب المواطنون بفكرة توفير العقار بأسعار مخفضة إلا أنهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لا يستطيعون توفيره بسعره الحالى، وهو ما استدعاهم للمطالبة بتوفيره مجانا وبأسرع وقت لأبناء الوادى الجديد.

وقال محمد على مسئول جمعية الكرامة لحقوق الإنسان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع أن أهالى المحافظة يعانون من الأمراض المزمنة وخاصة أمراض الجهاز الهضمى وفيروس سى، وتتدهور حالتهم سريعا بسبب ضعف الإمكانات الصحية وسفرهم لمحافظات الجوار لتلقى العلاج، مما يضاعف معاناتهم والتى تنتهى بوفاة المريض واستنزاف ميزانية ذويه ويزيد المشكلة تعقيدا انتشار مرض السرطان أيضا بين أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن أهالى المحافظة لا يطيقون تحمل سعر السوفالدى حتى بعد التخفيض، وهو ما يؤكد أنه من لم يمت بالمرض سيموت لعدم قدرته على شراء العقار.

وأكد مدير الجمعية على تضامنه الكامل مع مرضى الكبد وتصعيد الإجراءات نحو استثناء الوادى الجديد من طرح السوفالدى بأسعار مخفضة وتوفيره مجانا لأبناء المحافظة بصفة استثنائية، فى ظل نقص عدد السكان، وهو ما يستوجب تكاتف كل الأطراف وتدخل قوى من المحافظ اللواء محمود عشماوى نحو تفعيل هذا القرار.