موجز الصحافة المحلية.. الرئيس على الجبهة

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الخميس، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "الرئيس على الجبهة"، حيث توجــه الرئيس عبد الفتاح السيســى إلــى المنطقة الغربية العســكرية، صباح أمس الأربعاء، فى إطار حرصــه على الاطمئنــان على الحالــة الأمنية على الحدود، وتفقد الرئيس "السيسى"، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى، إحــدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، ووجه "السيسى" التحية لمقاتلى القوات المسلحة ونســور مصــر على ما حققــوه من ضربــات ناجحة ضــد المجموعات الإرهابيــة المســلحة، ومن داخل إحدى الطائرات اســتطلع الرئيس الحــدود الغربية، ومناطق انتشــار الوحــدات والتشكيلات والدوريات المقاتلــة.

وقالت صحيفة "الأهرام"، إن وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى تونس، تبذل جهودًا مكثفة لتسهيل عودة المصريين الموجودين فى الأراضى الليبية، بالتنسيق مع السلطات التونسية، وقال السفير أيمن مشرفة، فى تصريحات لـ«الأهرام»، إن هناك 4 طائرات جاهزة يوميًا لنقل أكثر من 2500 مصرى، وسوف تقلع من مطار «قابس» جنوب تونس.

من ناحية أخرى، روى عدد من المصريين العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم، قصصًا تمتزج فيها الدموع حزنًا على مواطنيهم الذين ذبحهم «داعش»، مع الشعور بالفخر بما قامت به قواتنا الجوية من ضربات موجعة لمناطق تمركز التنظيم الإرهابى فى ليبيا ثأرًا لدماء المصريين، ووجه العائدون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ونسور الجو المصريين.

وأكدت صحيفة "الأخبار"، أن اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قال إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية سيعلن قريبًا اسم مدير الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس التى أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشائها، وتكون تابعة لوزارة الداخلية، وتتولى تأمين محور قناة السويس الجديدة والمجرى الملاحى للقناة القديمة.

وأضاف اللواء عبد اللطيف، أن الإدارة الجديدة تتكون من 3 إدارات كانت تابعة لمديريات أمن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وكانت تختص كل إدارة بتأمين القناة فى النطاق الجغرافى التى تقع فيه، وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضم هذه الإدارات الثلاث فى إدارة واحدة يتولى قيادتها مدير عام برتبة لواء وتتبع مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء ومدن القناة، ويقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين محور القناة.

وكشفت "المصرى اليوم"، أن عادل الليثى، مدير الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بوزارة التضامن، أعلن أن الأشهر الستة الماضية شهدت 2519 نكبة وحالة طارئة وكارثة طبيعية على مستوى الجمهورية، وأوضح «الليثى»، لـ«المصرى اليوم»، أن إجمالى عدد المواطنين المستفيدين من مساعدات صندوق الإغاثة والكوارث التابع للوزارة خلال الأشهر الستة بلغ 6 آلاف متضرر، ممثلين لـ859 أسرة، بإجمالى قيمة مساعدات 15 مليونًا و531 جنيهًا، وأكد أن ميزانية صندوق الإغاثة تصل لـ90 مليون جنيه من موازنة الوزارة، ولا علاقة لها بالهبات والمنح، وتُصرف لمتضررى النكبات والحالات الطارئة والكوارث الطبيعية، وفقدان الأسرة لعائلها، أو الحرق أو التدمير، وحوادث القطارات والغرق، وكل حادث لا توجد به شبهة جنائية.

وقالت جريدة "الشروق"، أن الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، أوضح أن عدد مرضى فيروس سى الذين بدأوا فى العلاج بعقار سوفالدى منذ منتصف أكتوبر الماضى حتى أمس تجاوز 20 ألف مريض على مستوى الجمهورية.

وأضاف عصمت، لـ" الشروق"، أن عدد المراكز التى تصرف العقار المستورد حاليًا بلغ 26 مركزًا، بالإضافة إلى مركز علاج المرشى من العاملين فى مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن العلاج بسوفالدى تصل نسبة الشفاء فيه إلى أكثر من 90 % مقارنة بنسبة النجاح التى كانت نحو 50% للأدوية السابقة.

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