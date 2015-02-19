صفحة على "فيس بوك" تزعم تحديد موقع عملية قتل المصريين على يد داعش
نشرت صفحة "هنا القاهرة" على موقع التواصل فيس بوك، تحليلاً زعمت من خلاله تحديد مكان عملية داعش، والتى راح ضحيتها 21 مصريًا من العاملين فى ليبيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
واعتمد تحليل الصفحة على ما جاء فى الفيديو من ظهور نخلة وحيدة، على الشاطئ خلف أحد عناصر داعش، وهى النخلة الوحيدة فى سرت على الشاطئ الذى يتكون من الحجارة الكبيرة من الجانب الأيمن للصورة التى بها الرهائن، ومن ثمَّ شاطئ رملى صغير الحجم، وبعدها مياه البحر.
التحليل قال إنه لا يوجد شواطئ صخرية بها نخيل بطرابلس، إلا شاطئ فندق المهارى الواقع فى منطقة السبعة غرب سرت.
> صورة لأحد عناصر تظيم داعش
> صورة للنخلة الوحيدة فى الشاطئ
> صورة للنخلة من زاوية أخرى
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