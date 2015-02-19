جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية

وقّعت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى والغرفة التجارية برئاسة المهندس أحمد الرعب بروتوكول تعاون بحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة، يتضمن تنظيم الجامعة لمؤتمر اقتصادى سنوى بالتعاون مع الغرفة التجارية وإقامة دورات تدريبية وورش عمل وندوات فى مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتقديم الجامعة المشورة فى كل المشروعات التخصصية التى تنفذها الغرفة التجارية.

من ناحيتها تقوم الجامعة بإمداد الغرفة التجارية بنتائج الأبحاث والدراسات التى تجريها فى مجال عمل الغرفة التجارية على أن تقوم الغرفة التجارية بتقديم جائزة سنوية قدرها 200 ألف جنيه على البحوث المتميزة فى المجالات التى تخدم طبيعة عمل الغرفة.

ويتضمن البروتوكول تعاون علماء الجامعة فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال للمراكز الطبية والمستشفيات وتدعيم الأجهزة والمعدات كما ستقوم الغرفة التجارية بعمل محاكاة لبنك طلاب كلية التجارة للتدريب على الأعمال المصرفية وإدارة البنوك.

ويعتبر أول ثمار هذا التعاون تنظيم المؤتمر الاقتصادى سنويا وذلك بالتعاون مع محافظة الدقهلية حيث سيعقد المؤتمر الاقتصادى الأول بالمحافظة يوم 23 فبراير الحالى، ويحضر فيه نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء هيئة التدريس المختصين.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الآفاق والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الدقهلية وإبرازاً لمقومات الجذب الاستثمارى من واقع الخريطة الاستثمارية المستقبلية الشاملة لكل القطاعات الاقتصادية.

يأتى ذلك تحت مظلة توجه جامعة المنصورة نحو الخدمة المجتمعية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية الإقليمية والقومية كما يأتى هذا المؤتمر تماشياً مع منهجية الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الدقهلية وتوجه مجلس إدارتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار والعمل على إزالة كل المعوقات إسهاماً فى قطار التنمية على المستويين الإقليمى والقومى.