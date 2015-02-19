بيت العائلة بالإسكندرية: جرائم داعش عمل خبيث تتبرأ منه الأديان السماوية

استنكر بيت العائلة المصرية بالإسكندرية بشدة العمل الإرهابى الخسيس الذى قام به تنظيم داعش الإرهابى بقتل 21 مصريًا مقيمين فى ليبيا، لم يقترفوا ذنبًا سوى أنهم ذهبوا من أجل لقمة العيش.

وأكد، فى بيان له مساء أمس، أن الإسلام حرم قتل النفس البشرية البريئة، وقال تعالى "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق"، ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال "الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه".

وأشار إلى أن هذا عمل خبيث تتبرأ منه كل الأديان السماوية، وأن هذه الأعمال الوحشية البربرية لا ترضى الله ورسوله، مضيفًا: "أن بيت العائلة المصرية بالإسكندرية يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالى الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

ومن المقرر قيام بيت العائلة بالإسكندرية برئاسة الأمين العام الشيخ ياسر الفقى و الأمين المساعد القس بولس عوض، بتقديم واجب العزاء فى الضحايا المقام مساء يوم الجمعة 20 فبراير2015 بمقر الكنيسة المرقصية بالإسكندرية.