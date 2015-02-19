موظفة بأوقاف كفر الشيخ تطالب بإعادة توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها

اشتكى بعض العاملين بإدارة أوقاف بحرى دسوق بكفر الشيخ من الظلم الواقع عليهم والمحسوبية والوساطة وعدم العدل فى توزيع الوحدات السكنية عليهم، على حد قولهم.

وقالت سناء محمد الصاوى مختار، الإدارية بإدارة أوقاف بحرى دسوق، إن هناك عددا كبيرا من المتقدمين للوحدات السكنية بأوقاف بحرى لم ينل الوحدات السكنية التابعة للأوقاف، ولم يأخذها إلا أربعة فقط فى حين أن عدد الحاصلين على الوحدات السكنية من أوقاف غرب دسوق 26 من بين 31 متقدماً لهذه الوحدات السكنية.

وأضافت: "إن هناك محسوبية وعدم عدالة فى توزيع الوحدات السكنية على الموظفين، فالشروط التى يجب توافرها لمن يستحق ألا يزيد عمره عن 45 سنة، ولكن للأسف الذين حصلوا على وحدات سكنية أكبر من 50 سنة، ووصل الأمر لـ58 سنة وأكثر، موضحة أن من بين الشروط ألا يكون الزوج موظفاً ورغم أن زوجى بائع متجول وغير حاصل على مؤهل عال، فقد ضُرب بكل تلك الشروط عرض الحائط، وتم تجاهلى أنا وعدد من المستحقين لتلك الوحدات السكنية، ومنهم سعيدة أبو المجد دراز، وبثينة سعد على اليتيم، وشريفة أبو الفضل، مؤكدة أن هناك من حصلوا على الوحدات ولديهم أملاك ومنازل، ونحن الذين لا نملك أى ممتلكات نُحرم من حقوقنا.

وقالت: "إن مرتبى 840 جنيها، وأدفع إيجار شهرى 640 جنيها، وإن بقية راتبى بالإضافة للدخل البسيط الذى يجلبه زوجى لنا نصرفه باقى الشهر، وإن زوجى لا يجد عملا فى أيام كثيرة لظروفه الصحية، ولدى ثلاثة أولاد لا تكفى لشراء ما نحتاجه له وتجعلنا نعيش حياة كريمة فى ظل الغلاء وارتفاع الإيجار الشهرى".

وأضافت "نستغيث بالسيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالوزير وبالدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، بإعادة توزيع تلك الوحدات السكنية على مستحقيها بالعدل".