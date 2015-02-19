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وفد من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية للوقوف على الخدمات الطبية

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وفد من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية للوقوف على الخدمات الطبية وفد من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية للوقوف على الخدمات الطبية
انتهت، مساء أمس، زيارة وفد من وزارة الصحة لمستشفيات محافظة الشرقية، والذى تفقد خلالها عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية على مدار أكثر من 10 ساعات، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

واجتمع عقب ذلك الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى ورئيس الوفد، بالدكتور عصام عامر وكيل الوزارة، والدكتور خالد فوزى مدير الإدارة بالشرقية، ومديرى المستشفيات، للتأكيد على ضرورة مكافحة العدوى وسلامة التطعميات وإعطائها فى مواعيدها المحددة للأطفال والمرضى، بجانب التشديد على مراقبة الأغذية خاصة بالمصانع.

وفى السياق ذاته، تفقد الوفد الوزارى الذى تم تقسيمه لعدد من المجموعات، لتمكينه من زيارة أكبر عدد من المستشفيات؛ منها بلبيس العام والأحرار والزقازيق وكفر صقر المركزى، والوحدات الصحية، منها أولاد سيف وبردين وغيرهما.

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