بالصور.. وفد أهالى دسوق بكفر الشيخ يُعزّى فى شهداء ليبيا بكنيسة مار جرجس

شهدت كنيسة مار جرجس بدسوق، استقبال القمص بشاى بطرس كاهن كنيسة مار جرجس بدسوق، لوفد من أهالى دسوق ومنظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، لتقديم واجب العزاء فى شهداء الوطن الـ21 الذين لقوا حتفهم على أيد عناصر داعش الإرهابية بليبيا.

ودخل الوفد للكنيسة وهم يشعلون الشموع على أرواح الشهداء، وكان فى مقدمه المعزيين خميس الدمنهورى رئيس منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، وصلاح غبير أمين المنظمة بـ"فوه"، وثروت رجب أمين المنظمة بالمحافظة، وسعيد شبور أمين مساعد المنظمة وأحمد النجار أمين الصندوق ومحمود الفقى أمين المنظمة بدسوق، وعلاء شبور رئيس لجنة الشباب، ومحمد رجب رئيس لجنة الاتصالات ومحمد المدنى رئيس لجنة العمل الجماهيرى، ومن الإعلاميين شريف العقدة وعفاف بدوى.

وأكد القمص بشاى بطرس، أنه لا يوجد ما يهزمنا والعلاقة قديمة ووطيدة بين المسلم والمسيحى، ونحن نسيج واحد نعيش على هذه الأرض وسنظل دائمًا نضحى من أجل مصر، وكل منا ينعم بتراب هذه الأرض وخيرها، مشيراً إلى أنه من أجلها يجب أن نضحى، مضيفاً هذه المنحة لن تزيد العلاقة بيننا إلا ترابطًا وقوة.

وأكد صلاح غبير أمين المنظمة بفوه، أن رئيس المنظمة وهيئة المكتب صمموا على أداء واجب العزاء فى الشهداء بكنيسة مار جرجس بدسوق، مشيراً إلى أنه تقرر إرجاء موعد افتتاح الأمانة العامة بمدينة فوه محافظة كفر الشيخ لحين إشعار آخر، وذلك لرفع حالة الحداد على مستوى الجمهورية لمدة سبعة أيام حدادًا على أرواح أبناء الوطن، الذين تم قتلهم فى ليبيا على يد فئة خارجة، ومشاركة لحالة الحزن التى نعيشها جميعًا هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



> القمص بشوى بطرس كاهن كنيسة مار جرجس يستقبل وفد المنظمة

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>القمص بشوى بطرس كاهن كنيسة مار جرجس يتلقى العزاء

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> استقبال أعضاء المنظمة

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>أعضاء المنظمة يشعلون الشموع حدادًا على أرواح الشهداء

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>وقفة بالشموع بكنيسة مار جرجس بدسوق

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>وقفة بالشموع على سلالم الكنيسة