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ندوة عن تجديد الخطاب الدينى بجامعة قناة السويس أول مارس

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ندوة عن تجديد الخطاب الدينى بجامعة قناة السويس أول مارس ندوة عن تجديد الخطاب الدينى بجامعة قناة السويس أول مارس
تستضيف جامعة قناة السويس أول مارس القادم الدكتور أسامة الأزهرى الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية للمشاركة فى ندوة عن تجديد الخطاب الدينى وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور كمال شاربيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وسيتم عقد لقاء مفتوح مع طلاب وعاملين وأساتذة الجامعة حول سماحة الإسلام والمفهوم الصحيح للإسلام وحوار عن الإرهاب والفكر الوسطى.

اللقاء يأتى من خلال قطاع البيئة وخدمة المجتمع ضمن أنشطة الندوات والمؤتمرات التى ينظمها القطاع.

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