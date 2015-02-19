مؤتمر قادة أركان جيوش «التحالف» يبدأ أعماله في الرياض

بدأت أمس أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء هيئات الأركان لدول التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ومناقشة الأوضاع في سورية، الذي تستضيفه رئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع، بمشاركة (26) دولة ممثلةً برؤساء هيئات الأركان من الدول الشقيقة والصديقة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى مناقشة وتبادل الآراء بين ممثلي الدول المشاركة وفقاً لما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، بهدف الوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي. ويأتي هذا المؤتمر امتداداً للمؤتمرات الأربعة السابقة، التي عقدت في كل من الأردن، فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، ‏استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمكتب سموّه بوزارة الداخلية أمس قائد القيادة الوسطى الأميركية الفريق أول لويد أوستن، والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات في إطار آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.