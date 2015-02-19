ناجٍ من مذبحة «داعش»: استنجدنا بـ«متحدث الخارجية» فقفل السكة في وشنا

قال ميلاد ناجح، أحد المصريين العائدين من ليبيا وصديق عدد من المصريين الذين تم ذبحهم على أيدي تنظيم” داعش” الإرهابي، إن عناصر “داعش” اقتحمت الحوش الذي نقيم فيه، واقتادوا 13 من المصريين، و7 آخرين، بالإضافة إلى مواطن من تشاد، لافتا إلى أن من اقتحموا الحوش كانوا يتحدثون اللهجة المصرية.

وأضاف خلال حواره على شاشة “دريم2″، أنه ومجموعة أخرى من أصدقائه رفض فتح الباب عندما طرقه التنظيم، ولكننا سمعنا أصوات المصريين وصراخهم خلال عملية الاختطاف، لكننا لم نتمكن من مساعدتهم.

وتابع “ناجح”:” كانوا جايين لابسين أقنعة وتصرفاتهم غريبة وصوتهم غريب، وكانوا جايين ومعاهم أسلحة كتيرة كأنهم في حرب وكان معاهم 7 عربيات، دخلوا الحوش ونادوا على أسماء الناس، واللي فتح ليهم أخدوه واللي مرضيش يفتح سابوه ومشيوا، وأنا واحد منهم، نادوا عليّ لكن مرديتش عليهم، مع أن الباب كان ممكن يتكسر لأنه مش مقفول بقفل ولا حاجة”.

وأشار إلى أن قوات “داعش” قامت بخطف 7 مصريين أثناء عودتهم من العمل واتجهوا بهم إلى منطقة” السابعة” التابعة لـ سرت، مؤكدا أنهم حاولوا الاتصال بالخارجية المصرية لكن السفير بدر عبد العاطي أغلق الهاتف في وجهنا.