بالصور .. محافظ أسوان يسمع لمطالب ومشكلات اهالى جزيرة هيسا وعزبة المرشح ويأمر بسرعه حلها‎



> شدد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي مسئولي الجهات الخدمية بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها داخل جزيرة

> هيسا وعزبة المرشح بمنطقة الشلال بمدينة أسوان ، مؤكداً علي أن التعرف علي مشكلات الجماهير وإيجاد حلول مناسبة لها من أهم أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة من أجل المساهمة في توفير الإحتياجات الأساسية التي تضمن الحياة الكريمة لكل أهالي المحافظة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة مطالب أهالي جزيرة هيسا وعزبة المرشح بالشلال بحضور رئيس مدينة أسوان ومسئولي كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الصحة وقطاع الكهرباء بأسوان والطرق والتموين والتنمية الحضرية بجانب عدد من أهالي جزيرة هيسا وعزبة المرشح ، و بدأ الاجتماع بعرض مشكلات ومطالب سكان المنطقتين وبعد ذلك اتخذ محافظ أسوان عدة قرارات لحل هذه المشكلات منها أسوان توفير طبيب مقيم بالوحدة الصحية بمنطقة الشلال بالإضافة إلي توفير طبيب أخر مقيم بالوحدة الصحية بجزيرة هيسا لتوفير الخدمة الصحية بها علي مدار الأسبوع وليس ليوم واحد فقط كما هو جاري الآن ، مشدداً على مسئولي الكهرباء بتشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان لمعاينة منطقة الشلال لتحديد الأماكن الصحيحة والمناسبة لزرع 27 عامود كهرباء وتوزيعها بالشكل المناسب بالمنطقة مع التركيز علي عزبة المرشح لحاجتها الشديدة للأعمدة .

و وجه المحافظ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة الانتهاء من استكمال مشروع الصرف الصحي بالشلال الذي يأتي ضمن المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي للقري المحرومة والذي تم البدء فيه منذ عام 2009 وتوقف العمل به منذ 4 سنوات ، كما كلف المحافظ مسئولي مديرية الطرق بإيفاد لجنة فنية لإجراء المقايسة المطلوبة لرصف طريق مدخل عزبة الشلال بطول 100 م بعد تعرض أجزاء كثيرة منه للحفر والتكسير مع تكليف مسئولي مجلس مدينة أسوان بدراسة عمل حواجز بالطريق للتقليل من حوادث الطرق عليه نتيجة السرعة الجنونية لسائقي المركبات المختلفة ، وفي نهاية الإجتماع .

كلف المحافظ مسئولي التنمية الحضرية بتشكيل لجنة فنية والتنسيق مع شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لعمل فصل للحدود ولتحديد ملكية 20 فدان

> من الأراضي الواقعة عند مياه الحبس بين السد العالي وخزان أسوان وذلك للإستفادة منها كظهير صحراوي لجزر هيسا وعواض وإستغلالها في التوسع

> العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة عليها تساهم في حل المشكلة السكانية التي تعاني منها المحافظة.