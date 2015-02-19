واشنطن تؤكد أنها تبلغ إسرائيل بتطورات الملف النووي الإيراني

أكدت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء أنها تبلغ إسرائيل بسير المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، مبدية في الآن نفسه أسفها لنشر تل أبيب المعلومات بطريقة مجتزأة بهدف السخرية من الموقف الأميركي.

وقال جوش ارنست المتحدث باسم الرئيس باراك أوباما “بحسب بعض المقالات الولايات المتحدة لم تعد تتواصل مع إسرائيل بشأن المفاوضات الجارية مع إيران”، مضيفا “وهذا خاطئ بالتأكيد”.

لكن المتحدث استغل الفرصة لينتقد الطريقة التي تتواصل بها الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الملف الحساس.

وأضاف “هناك ممارسة تتمثل في اختيار بعض المعلومات دون غيرها، واستخدامها خارج السياق لتشويه الموقف الأميركي في المفاوضات”.

وتابع “مما لا يقبل الجدال أن بعض ما قاله الإسرائيليون بشأن موقفنا لم يكن دقيقا”.

وتسعى إيران والدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا وفرنسا) إلى إبرام اتفاق شامل يسمح ببعض الأنشطة النووية المدنية الإيرانية مع ضمان أن تبقى سلمية بحتة وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية على طهران.

واتفق الجانبان على التوصل أولا إلى اتفاق سياسي قبل 31 مارس وانهاء التفاصيل التقنية للاتفاق الشامل قبل الأول من يوليو، لكن إيران تطالب باتفاق مرة واحدة يشمل أيضا الجوانب التقنية.

وسيتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يخشى أن تكون نتيجة المفاوضات “اتفاقا سيئا” كما يقول، بهذا الشأن في الثالث من مارس أمام الكونجرس الأميركي وذلك ببادرة من الجمهوريين خصوم أوباما، وأعرب البيت الأبيض عن سخطه على عدم التشاور معه مسبقا بشأن هذه الدعوة.

وأوضح أوباما الذي يرتبط بعلاقات متوترة مع نتنياهو، أنه لن يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض أثناء هذه الزيارة.

ا.ف.ب